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    Григорий Иванов дал прогноз на матч Франция – Марокко. Он прибыл на игру

    Президент «Урала» Григорий Иванов посетил матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко.

    «В финал пройдет Франция», – сказал Иванов на входе на стадион.

    • Игра начнется в 22:00 по Москве.
    • Франция защищает чемпионский титул.
    • Африканская команда впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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