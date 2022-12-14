Президент «Урала» Григорий Иванов посетил матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко.
«В финал пройдет Франция», – сказал Иванов на входе на стадион.
- Игра начнется в 22:00 по Москве.
- Франция защищает чемпионский титул.
- Африканская команда впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира.
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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова