Президент «Урала» Григорий Иванов посетил матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко.

«В финал пройдет Франция», – сказал Иванов на входе на стадион.

Игра начнется в 22:00 по Москве.

Франция защищает чемпионский титул.

Африканская команда впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира.

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