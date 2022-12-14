Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддерживает на чемпионате мира-2022 сборную Марокко.

«Поддерживаю Марокко, они показали страсть и самоотдачу.

Если кто‑то думает, что с Марокко у Аргентины будет легкий финал… Если бы не было пенальти, то и исход матча Хорватия – Аргентина (0:3) мог бы быть другим», – сказал Медведев.

Полуфинал ЧМ-2022 Франция – Марокко начнется в 22:00 по Москве.

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