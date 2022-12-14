Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Медведев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддерживает на чемпионате мира-2022 сборную Марокко.

    «Поддерживаю Марокко, они показали страсть и самоотдачу.

    Если кто‑то думает, что с Марокко у Аргентины будет легкий финал… Если бы не было пенальти, то и исход матча Хорватия – Аргентина (0:3) мог бы быть другим», – сказал Медведев.

    • Полуфинал ЧМ-2022 Франция – Марокко начнется в 22:00 по Москве.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Федотов: «В первом тайме матча Франция – Марокко в ворота французов ошибочно не назначили пенальти»
    Мбаппе перед матчем с Марокко попал мячом в болельщика. Мужчина потерял сознание
    Франция забила Марокко на 5-й минуте. Это самый быстрый гол в полуфинале ЧМ с 1958 года
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5527

      AtticusFinch 25 минут назад

      Не издавайте такие новости сюда, я вас умоляю!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11