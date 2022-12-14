В «Зените» ответили, собирается ли клуб подписывать Роналду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что клуб не будет подписывать свободного агента Криштиану Роналду.
«Роналду — свободный агент? У нас возрастные ограничения. Подписываем футболистов только в возрасте до 28 лет», – сказал Медведев.
- Сообщалось, что Роналду на днях должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
- В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
- У Роналду 5 «Золотых мячей».
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»