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    В «Зените» ответили, собирается ли клуб подписывать Роналду

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что клуб не будет подписывать свободного агента Криштиану Роналду.

    «Роналду — свободный агент? У нас возрастные ограничения. Подписываем футболистов только в возрасте до 28 лет», – сказал Медведев.

    • Сообщалось, что Роналду на днях должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
    • В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • У Роналду 5 «Золотых мячей».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99591

      sv1969 29 минут назад

      А у Рона спросили? Собирался ли он?

      0
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      Рейтинг: +16649

      Barmaleushka > sv1969 3 минуты назад

      По последним сведениям он задержан при попытке пересечь сухопутную границу Финляндии и России , в направлении последней .

      0
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      Рейтинг: +409

      Болотоход > sv1969 30 секунд назад

      А он про зенит хоть раз слышал?

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