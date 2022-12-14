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    Более десяти тысяч полицейских будут задействованы во Франции после матча с Марокко

    Полиция Франции готовится к беспорядкам после матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко.

    Как пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo, по всей Франции обеспечивать безопасность после матча будут более десяти тысяч полицейских.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Впервые в полуфинале чемпионата мира сыграет команда из Африки.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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