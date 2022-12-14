Более десяти тысяч полицейских будут задействованы во Франции после матча с Марокко

Полиция Франции готовится к беспорядкам после матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко.

Как пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo, по всей Франции обеспечивать безопасность после матча будут более десяти тысяч полицейских.

Матч начнется в 22:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Впервые в полуфинале чемпионата мира сыграет команда из Африки.

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