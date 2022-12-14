Жена Хакими отчитала мужа за то, что он обошел весь стадион, чтобы подойти к ней

Хиба Абук, супруга защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими, прямо на стадионе отчитала мужа за то, что он долго поднимался к ней на трибуну после матча ЧМ-2022.
Абук не понравилось, что ее муж обошел вокруг поля, чтобы подойти к ней.
- Сегодня Марокко сыграет в 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией.
- Начало матча на стадионе «Аль Бейт» в Аль Хоре – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовый онлайн.
Фото: соцсети.
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Источник: «Чемпионат»