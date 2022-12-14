Модрич – о 0:3 с Аргентиной: «Несуществующий пенальти сломал игру Хорватии»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022.

«Пенальти не было. Перед этим судья должен был назначить угловой удар в нашу пользу.

Несуществующий пенальти сломал игру, потому что до него мы играли хорошо», – сказал Модрич.

Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим из пары Франция – Марокко.

Матч состоится 17 декабря в 18:00 мск.

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