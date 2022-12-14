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    Модрич – о 0:3 с Аргентиной: «Несуществующий пенальти сломал игру Хорватии»

    Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022.

    «Пенальти не было. Перед этим судья должен был назначить угловой удар в нашу пользу.

    Несуществующий пенальти сломал игру, потому что до него мы играли хорошо», – сказал Модрич.

    • Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим из пары Франция – Марокко.
    • Матч состоится 17 декабря в 18:00 мск.

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    Источник: Index

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2430

      docndoc 31 минуту назад

      Да в конце-концов, не должен один пенальти (правильный-неправильный) ломать игру команды.. Зря хорваты валят на этот пендель. Не имели они права расклеиваться как девочки, все опытнейшие бойцы. А второй гол точно "дворовый"..

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      Рейтинг: +12186

      DeStar 1 час назад

      не знаю, по мне так чистый. Игрок прокинул через вратаря и вратарь его сбил. Если б голкипер перевел мяч или задел - ок ,а так по мне чистейшая пенка

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      Рейтинг: +593

      Октавиус > DeStar 1 час назад

      как он мог кого-то сбить, если он просто стоял? ну не было же акцентированного движения ноги с целью блокировки Альвареса! Впрочем, после пенки в ворота Польши удивляться не приходится

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