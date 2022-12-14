Модрич – о 0:3 с Аргентиной: «Несуществующий пенальти сломал игру Хорватии»

Да в конце-концов, не должен один пенальти (правильный-неправильный) ломать игру команды.. Зря хорваты валят на этот пендель. Не имели они права расклеиваться как девочки, все опытнейшие бойцы. А второй гол точно "дворовый"..
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022.
«Пенальти не было. Перед этим судья должен был назначить угловой удар в нашу пользу.
Несуществующий пенальти сломал игру, потому что до него мы играли хорошо», – сказал Модрич.
- Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим из пары Франция – Марокко.
- Матч состоится 17 декабря в 18:00 мск.
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