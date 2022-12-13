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    Моуринью может возглавить сборную Португалии

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии в случае увольнения Фернанду Сантуша, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Федерация футбола Португалии предложила Моуриньо совмещать работу в сборной и «Роме». Сделку будет сложно согласовать, но 59-летний португалец заинтригован этим предложением.

    • Контракт сборной Португалии с Сантушем рассчитан до 2024 года.
    • Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
    • Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.
    • При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.

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    Источник: Roma Press

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1726

      jek718875 1 час назад

      Думаю,что я не доживу,когда прочитаю, Португалию возглавил А.Мостовой

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