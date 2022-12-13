Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии в случае увольнения Фернанду Сантуша, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Федерация футбола Португалии предложила Моуриньо совмещать работу в сборной и «Роме». Сделку будет сложно согласовать, но 59-летний португалец заинтригован этим предложением.

Контракт сборной Португалии с Сантушем рассчитан до 2024 года.

Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).

Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.

При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.

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