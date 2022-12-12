Бускетс собирается закончить карьеру в сборной Испании по двум причинам

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс близок к завершению международной карьеры.

Изначально 34-летний футболист планировал поиграть за сборную Испании как минимум до июня 2023 года, когда пройдут матчи Лиги наций.

Однако последние события вынудили Бускетса всерьез задуматься об уходе из национальной команды.

Во-первых, хавбек сильно переживает из-за вылета с ЧМ-2022 от Марокко. Во-вторых, он не уверен в своих перспективах после смены главного тренера.

Бускетс выступает за испанскую сборную с 2009 года.

Он провел 143 матча, забил 2 гола и сделал 9 ассистов.

Игрок летом, вероятно, покинет «Барсу» и уедет в МЛС.

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