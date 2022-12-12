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  • «Это абсурд». Директор «Лейпцига» – о 200-миллионном предложении для Роналду из Саудовской Аравии

«Это абсурд». Директор «Лейпцига» – о 200-миллионном предложении для Роналду из Саудовской Аравии

12 декабря 2022, 22:22
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Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль высказался о том, что саудовский «Аль-Наср» готов платить Криштиану Роналду 200 миллионов евро в год.

«Когда я слышу разговоры о 200 миллионах для Роналду, то думаю, что это абсурд. Это что-то из другого мира. Подобное отталкивает людей от футбола.

Футбол вошел в экстремальное измерение. Как с точки зрения восприятия, так и с точки зрения денег. Мы должны твердо стоять на земле», – считает Эберль.

  • 37-летний Роналду – свободный агент.
  • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
  • Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
  • «Аль Садд» хочет заключить с форвардом соглашение на 2,5 года, то есть он сможет заработать 500 миллионов евро.

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Источник: A Bola
Германия. Бундеслига Аль-Наср РБ Лейпциг Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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НедраЧили
1670878399
Это мало еще даже! На одних футболках с фамилией رونالدو (Роналду) больше заработают !! "Аль-Наср" в плюс выйдет
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