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    «Это абсурд». Директор «Лейпцига» – о 200-миллионном предложении для Роналду из Саудовской Аравии

    Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль высказался о том, что саудовский «Аль-Наср» готов платить Криштиану Роналду 200 миллионов евро в год.

    «Когда я слышу разговоры о 200 миллионах для Роналду, то думаю, что это абсурд. Это что-то из другого мира. Подобное отталкивает людей от футбола.

    Футбол вошел в экстремальное измерение. Как с точки зрения восприятия, так и с точки зрения денег. Мы должны твердо стоять на земле», – считает Эберль.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • «Аль Садд» хочет заключить с форвардом соглашение на 2,5 года, то есть он сможет заработать 500 миллионов евро.

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    Источник: A Bola

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    12.12.2022 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      НедраЧили 12 минут назад

      Это мало еще даже!
      На одних футболках с фамилией رونالدو (Роналду) больше заработают !!
      "Аль-Наср" в плюс выйдет

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