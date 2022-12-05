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  • Что известно о переезде Роналду в Саудовскую Аравию: зарплата на 200 млн в год, есть политические мотивы трансфера

Что известно о переезде Роналду в Саудовскую Аравию: зарплата на 200 млн в год, есть политические мотивы трансфера

5 декабря 2022, 18:33
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С конца ноября Криштиану Роналду остается без клуба. Глава с выступлениями за «Манчестер Юнайтед» закончилась печально: жестким интервью Роналду и расторжением контракта.

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Пока что Роналду бодается за победу на ЧМ-2022 и все еще не подписал контракт с новым клубом. Вариантов было масса: от «Челси» до возвращения в «Реал». Но 5 декабря Marca поделилась информацией, согласно которой Роналду перейдет в «Аль-Наср». И это будет очень-очень дорогой контракт.

Что известно о вероятном переходе Роналду в «Аль-Наср»

Вот данные Marca:

• Контракт начнет действовать с 1 января 2023 года.

• Еще в конце ноября Marca, что саудовцы рассчитывают на соглашение на 2,5 года. Их настроение не изменилось, а медиа только лишь подтвердило срок действия потенциального сотрудничества.

• Он станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира – 200 млн евро в год. Правда, про бонусы пока ничего неизвестно: возможно, они тоже будут большими.

Пока что только Marca называет точные условия соглашения Роналду с «Аль-Насром». Но есть какие-то определенные подтверждения и от других источников. Например, главный инсайдер мира Фабрицио Романо говорил в ноябре, что «Аль-Наср» врывался в гонку за Роналду, когда в ней еще был «Аль-Хилаль», с твердыми намерением перебить предложение – и, кажется, у него это получилось.

Пока стороны не подтвердили договоренность, но Marca пишет, что это может произойти в самое ближайшее время.

Возможно, переход Роналду в «Аль-Наср» можно объяснить политическим мотивом – так Саудовская Аравия хочет принять ЧМ у себя

Первое приглашение от «Аль-Насра» Роналду получил еще в 2018 году. Тогда он уходил из «Реала», но перед подписанием контракта с «Ювентусом» получил оффер на 100 млн евро в год – ESPN писал, что оно было именно от «Аль-Насра». Роналду никак не комментировал этот инсайд, но лишь говорил: «Я просто хочу задержаться на высоком уровне. Поэтому я рассматриваю предложения из Европы, а не из восточных стран».

Зато скрытая конкретика была от других действующих лиц:

  • Жорже Мендеш: «У Криштиану есть предложение на 100 с лишним миллионов евро. Он не измеряет жизнь деньгами, но этот клуб дал по-настоящему фантастический контракт»;
  • Бывший президент «Аль-Насра» Сауд бин Мухаммад бин Фахд Аль-Сувейлем тоже ничего не говорил о потенциальных контактах с Роналду, но заявил следующее: «Я хочу, чтобы бренд «Аль-Наср» был широко известен во всем мире. Это поможет развивать и футбол в Саудовской Аравии в целом. К сожалению, у нас не самая привлекательная лига, но есть шанс заинтересовать болельщиков громкими трансферами, над чем мы и работаем».

Но клуб вроде бы как не выполнил обещания Аль-Сувейлема. С сезона-2018/19 он потратил на трансферы 95,45 млн евро. Реально громких имен не было, но были довольно известные переходы: Ахмед Муса, Жулиано, Норди Амрабат, Талиска, Винсент Абубакар, Давид Аспина, Луиз Густаво.

С другой стороны, действующий председатель совета директоров клуба принц Фейсал бин Турки бин Насер бин Абдель Азиз Аль Сауд продолжает риторику Аль-Сувейлема: важно через «Аль-Наср» повышает международный престиж футбола Саудовской Аравии. Летом «Аль-Наср» уже предлагал Роналду контракт, но получил отказ. Сейчас его предложение больше и конкретнее.

Про политическую сторону вероятного перехода рассуждает и другой итальянский инсайдер Николо Скира. Он пишет, что Роналду станет послом Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030, если согласится на переход в «Аль-Наср». Есть два вариант заявки от Саудовской Аравии. Первый – только от нее. Второй – совместно с Египтом и Грецией (и, кажется, на этот расклад министр спорта Саудовской Аравии Ахмед Аль Хатиб надеется больше).

В каком виде будет заявка Саудовской Аравии и примет ли вообще ЧМ эта страна – узнаем в 2024 году. Пока, по данным The Telegraph, президент Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль-Мисехаль поставил перед специальной командой задачу – выиграть право на проведения ЧМ-2030. Роналду в имиджевом плане действительно может помочь.

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Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Трансферы Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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афоня72
1670262020
Не любитель заглядывать в чужой карман.., но в голове не укладывается такая сумма... Вот с*ка, зря я в свое время на физрука учился..
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моэм
1670263823
Если посчитать не только выгоду Роналду , но и выгоду владельцев клуба в виде прибыли от рекламы имени Роналду на футболках . носках , дезиках . печатной продукции и.т.д. . а также рекламе бренда владельцев фирмы и клуба всемирно известной звездой ....то получается простое взаимовыгодное сотрудничество ....и темы для сенсации получается и нет.
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