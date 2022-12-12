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  • Клопп сообщил о новой травме Диаса. Он уже пропустил два месяца

Клопп сообщил о новой травме Диаса. Он уже пропустил два месяца

12 декабря 2022, 20:59

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что вингер Луис Диас снова травмирован.

  • Колумбиец в октябре получил повреждение колена.
  • Ожидалось, что на восстановление ему потребуется 2 месяца.
  • Теперь же Диас, вероятно, пропустит еще не менее 3 месяцев.

«Это большое разочарование для всех нас. Он почувствовал дискомфорт на тренировке. На следующий день ему стало хуже.

Потом пришли эти новости, что стало настоящим ударом», – сказал Клопп.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Диас Луис Клопп Юрген
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