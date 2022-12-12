Клопп сообщил о новой травме Диаса. Он уже пропустил два месяца

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что вингер Луис Диас снова травмирован.
- Колумбиец в октябре получил повреждение колена.
- Ожидалось, что на восстановление ему потребуется 2 месяца.
- Теперь же Диас, вероятно, пропустит еще не менее 3 месяцев.
«Это большое разочарование для всех нас. Он почувствовал дискомфорт на тренировке. На следующий день ему стало хуже.
Потом пришли эти новости, что стало настоящим ударом», – сказал Клопп.
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Источник: The Athletic