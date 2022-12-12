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    В ЦСКА объяснили, почему клуб не ведет переговоры о выкупе Мойзеса

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию, что переговоры с «Интернасьоналом» о выкупе левого защитника Мойзеса приостановлены.

    «Они никогда и не начинались. У нас есть прописанная фиксированная опция выкупа. На данный момент это – вопрос ее активации с нашей стороны, причем в одностороннем порядке, а не переговорного процесса», – сообщил Брейдо.

    • ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.
    • Для 27-летнего Мойзеса это первый опыт за пределами родной страны.
    • В активе фулбека 18 матчей и 2 голевые передачи.

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    Источник: Sport24

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