В ЦСКА объяснили, почему клуб не ведет переговоры о выкупе Мойзеса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию, что переговоры с «Интернасьоналом» о выкупе левого защитника Мойзеса приостановлены.

«Они никогда и не начинались. У нас есть прописанная фиксированная опция выкупа. На данный момент это – вопрос ее активации с нашей стороны, причем в одностороннем порядке, а не переговорного процесса», – сообщил Брейдо.

ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.

Для 27-летнего Мойзеса это первый опыт за пределами родной страны.

В активе фулбека 18 матчей и 2 голевые передачи.

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