Мойзес может покинуть ЦСКА. Переговоры о его выкупе приостановлены

Луис Фернандо Гарсия, агент левого защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о возможном уходе игрока из московского клуба.

«Пока что переговоры между ЦСКА и «Интернасьоналом» о выкупе Мойзеса приостановлены.

Но могу сказать, что моему клиенту нравится играть в ЦСКА и жить в Москве», – заявил агент.

ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.

Для 27-летнего Мойзеса это первый опыт за пределами родной страны.

В активе фулбека 18 матчей и 2 голевые передачи.

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