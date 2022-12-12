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    Мойзес может покинуть ЦСКА. Переговоры о его выкупе приостановлены

    Луис Фернандо Гарсия, агент левого защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о возможном уходе игрока из московского клуба.

    «Пока что переговоры между ЦСКА и «Интернасьоналом» о выкупе Мойзеса приостановлены.

    Но могу сказать, что моему клиенту нравится играть в ЦСКА и жить в Москве», – заявил агент.

    • ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.
    • Для 27-летнего Мойзеса это первый опыт за пределами родной страны.
    • В активе фулбека 18 матчей и 2 голевые передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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