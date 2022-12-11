Мбаппе и Хакими обменялись сообщениями перед очным полуфиналом ЧМ-2022. Оба играют за «ПСЖ»

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими обратился к форварду Франции Килиану Мбаппе перед матчем 1/2 финала чемпионата мира-2022.
«Скоро увидимся, мой друг», – написал Хакими.
Мбаппе ответил тремя сердечками.
- Игроки выступают за «ПСЖ».
- Матч Франция – Марокко состоится 14 декабря.
- Команда из Африки впервые сыграет в 1/2 финала ЧМ.
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Источник: твиттер Ашрафа Хакими