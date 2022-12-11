Рианчо: «Мне нравится быть клоуном и смешить людей. Для меня это честь»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на то, что в России его считают смешным.
«Меня называют клоуном в России? Видя, что сейчас происходит в мире, когда многие плачут, мне нравится быть клоуном и иметь возможность вызывать улыбку на лицах людей. Для меня большая честь быть клоуном и смешить людей», — сказал Рианчо.
- Рианчо был в «Спартаке» в 2018 году.
- С тех пор испанец без работы.
- Также Рианчо работал в «Рубине», сборной Украины.
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Источник: «РБ Спорт»