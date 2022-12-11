Марокко – в полуфинале ЧМ-2022, ван Гаал покинул сборную Нидерландов, Нойер выбыл до конца сезона и другие новости

Божович: «У «Зенита» есть авторитет среди судей, а не админресурс».

Умер комментатор, потерявший сознание во время матча Нидерланды – Аргентина.

«Это моя последняя игра». Ван Гаал подтвердил уход из сборной Нидерландов.

Божович: «Спартак» не должен жаловаться на судейство. Им больше помогают, чем ошибаются против них».

Хорватская модель готова раздеться в случае победы сборной на ЧМ-2022.

Брат Уола считает, что американского журналиста убили. Ему угрожали в Катаре из-за символики ЛГБТ.

Нойер сломал ногу и выбыл до конца сезона.

«Скотское отношение». Экс-жене Малафеева не дали визу в США.

Уткин: «Месси упрекнул Нидерланды за простой футбол? Зато, Лео, они пользуются писсуаром без табуретки».

Экс-спартаковец Тигиев подрался с Олегом Майами из «Дома-2». Обоим понадобилась помощь медиков.

ЧМ-2022. Сборная Марокко обыграла Португалию (1:0) и впервые в истории вышла в полуфинал.

Роналду плакал после вылета с ЧМ-2022 от Марокко.