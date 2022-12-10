Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал слез после поражения в 1/4 финала чемпионата мира-2022 от Марокко (0:1).
Роналду уходил в подтрибунное помещение в слезах.
- Форвард вышел на замену на 52-й минуте.
- Португальцы ни разу не выигрывали ЧМ.
- Марокко в 1/2 финала сыграет с Англией или Францией.
Фото: телеграм-канал «Р-Спорт».
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Бомбардир»