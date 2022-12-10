Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал слез после поражения в 1/4 финала чемпионата мира-2022 от Марокко (0:1).

Роналду уходил в подтрибунное помещение в слезах.

Форвард вышел на замену на 52-й минуте.

Португальцы ни разу не выигрывали ЧМ.

Марокко в 1/2 финала сыграет с Англией или Францией.

Фото: телеграм-канал «Р-Спорт».

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