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    Роналду плакал после вылета с ЧМ-2022 от Марокко

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал слез после поражения в 1/4 финала чемпионата мира-2022 от Марокко (0:1).

    Роналду уходил в подтрибунное помещение в слезах.

    • Форвард вышел на замену на 52-й минуте.
    • Португальцы ни разу не выигрывали ЧМ.
    • Марокко в 1/2 финала сыграет с Англией или Францией.

    Фото: телеграм-канал «Р-Спорт».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +872

      ScarlettOgusania 47 минут назад

      Португалия плачет, Бразилия рыдает, журналисты рвут и мечут, горячие эмоции и несбывшиеся мечты!

      1
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      Рейтинг: +5536

      AtticusFinch 1 час назад

      бесславный конец ЛУЧШЕГО ИГРОКА ФУТБОЛА...

      1
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      Рейтинг: +84

      zabor4ik 1 час назад

      Обсуждать нечего, особенно фальшивые слезы. Ему в этой игре просто указали на дверь......

      3
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      Рейтинг: +3587

      АртурZaСМ 1 час назад

      Этим и прекрасен Чемпионат мира... Если бы он проводился каждый год или хотя бы раз в два года, то не было бы таких эмоций. Понимает, что только что разбилась мечта и это был последний шанс её осуществить...

      5
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      Рейтинг: +974

      опус 2 1 час назад

      Плакал -это ничего Страшнее бы было если он смеялся

      2
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      Рейтинг: +17582

      paracetamol 1 час назад

      По воротам надо было попадать, старикаша!

      1
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      Рейтинг: +2752

      nemolod 1 час назад

      Никто не любит проигрывать!

      3
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      Рейтинг: +243

      Стоп всем 1 час назад

      Переживает.Эмоции у каждого бывают.Вот и Неймар со всей Бразилией плакал.
      А не переживает только бесчуственный истукан без человеческих эмоций.

      4
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      Рейтинг: +5536

      AtticusFinch > Стоп всем 1 час назад

      Эмоции у каждого бывают...особенно когда такие уроды и провокаторы как ты на свет рождаются))сразу блевать охота))

      2
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      Рейтинг: +20174

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 1 час назад

      А ты поменяйся с ним местами и мы посмотрим какую песенку ты споешь... !!!(((

      1
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      Рейтинг: +5536

      AtticusFinch > Persona_non_Grata 52 минуты назад

      То есть ты думаешь, что я убегу в другую страну и оттуда зайду на русские сайты и на протяжении 8 лет изо дня в день буду строчить всякую чушь и фейки? ты знаешь что такое безумие? Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение. Чего он добился? он пишет чушь - то Нато идет , то в евросоюз вот вот примут, спасибо, что напали...чего он добивается?и чего он добился?он просто жалок и смешон!его слова и фейки и гроша ломанного не стоят!

      1
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      Рейтинг: +5536

      AtticusFinch > Persona_non_Grata 48 минут назад

      и не надо мне здесь рассказывать с кем мне меняться местами - хо х лы ещё в 60-е орали москоляку на гиляку - их вообще никто не трогал - вот и получили что хотели!за что они нас так люто ненавидели сидя у нас на шее?А теперь орут что вы молчите?а с хера ли мы должны их защищать?если они нас ненавидят?

      1
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      Рейтинг: +5536

      AtticusFinch > Стоп всем 48 минут назад

      Чё молчишь чушка?)

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      Рейтинг: +20174

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 41 минуту назад

      Скажи, а кто нас вообще любит и кто наши друзья ... Был я там ( правда уже давно ) - никто меня москалем не называл и отношение было нормальное, чего кстати не кажешь о прибалтике - там были неприятные моменты и еще в советское время ( лично свидетельствую )
      p.s. А по поводу ненависти добавлю - теперь наверное любить будут (((

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      Рейтинг: +5536

      AtticusFinch > Persona_non_Grata 31 минуту назад

      Вероятно ты был на Востоке украины...там ещё более менее было...моему корефану с надписью Россия на футболке в начале нулевых в нескольких магазинах воды летом попить не продавали))Они сами не оставили нам выбора - сейчас бы вступили в НАТО и стояли бы ракеты в упор перед твоим лицом!США дало б отмашку, а сами не при делах! Им нужно было жить спокойно , а не с военными альянсами заигрывать!причем жили за наш счет все со скидкой им, даже дерьмо, что они пытались производить у них скупали, и один хер мы плохие! Теперь будут больше любить? а что теперь поделать -сами виноваты!Представь что США сделало бы с Мексикой условной, или Панамой, если бы мы их в свой военный блок позвали?

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      Рейтинг: +5536

      AtticusFinch > Persona_non_Grata 29 минут назад

      И на будущее...учитывая сколько у нас ресурсов нас никто и никогда не будет любить , все ждут когда мы развалимся , чтобы их захапать, то что эти ресурсы мы не умеем обрабатывать и использовать, а те что умеем не работают на простых граждан и не принадлежат им это вопрос другой...Но мы обязаны их защищать и оберегать)такова наша судьба)

      1
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      Рейтинг: +413

      Baggio1986 1 час назад

      Одни п.и.д.о.р.ы и нытики в футболе

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      Рейтинг: +8542

      vladik12 > Baggio1986 1 час назад

      Опять бухой там?

      4
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      Рейтинг: +413

      Baggio1986 > vladik12 1 час назад

      Я с тобой беседу вроде не заводил,оленевод.

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      Рейтинг: +20174

      Persona_non_Grata > Baggio1986 1 час назад

      О, посмотрите какой "брутал" тут нарисовался )))

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      Рейтинг: +413

      Baggio1986 > Persona_non_Grata 55 минут назад

      Очень смешно

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      Рейтинг: +243

      Стоп всем > Baggio1986 39 минут назад

      Бухай поменьше..А то бухой ты тупой.

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