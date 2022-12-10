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    Нойер сломал ногу и выбыл до конца сезона

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сообщил о получении серьезной травмы.

    У футболиста диагностирован перелом правой лодыжки. Он перенес операцию.

    36-летний немец будет вынужден пропустить остаток сезона-2022/23.

    • Нойер находился в отпуске после вылета с ЧМ-2022.
    • Германия не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

    Фото: соцсети Мануэля Нойера

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6059

      Давид59 17 минут назад

      Здоровья! Мануэль, ты лучший!!!

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      Рейтинг: +1695

      jek718875 44 минуты назад

      Это месть гомосеков, за то что обещал выйти с радужной повязкой и не вышел

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      Рейтинг: +2183

      моэм 54 минуты назад

      Это фигня...главное успел позаниматься проблемами гомиков На Чемпионате Мира ПО ФУТБОЛУ .

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