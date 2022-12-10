Нойер сломал ногу и выбыл до конца сезона

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сообщил о получении серьезной травмы.
У футболиста диагностирован перелом правой лодыжки. Он перенес операцию.
36-летний немец будет вынужден пропустить остаток сезона-2022/23.
- Нойер находился в отпуске после вылета с ЧМ-2022.
- Германия не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
Фото: соцсети Мануэля Нойера
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Источник: «Бомбардир»