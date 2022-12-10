Брат Уола считает, что американского журналиста убили. Ему угрожали в Катаре из-за символики ЛГБТ

Эрик Уол, брат американского журналиста Гранта Уола, умершего накануне в Катаре, уверен, что смерть его родственника неслучайна.

Уолу стало плохо во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

Комментатора госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Американцу было 48 лет.

«Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле. Я брат Гранта Уола. Я гей.

Брат хотел поддержать меня, поэтому надел радужную футболку на чемпионате мира в Катаре.

Мой брат был здоров, но ему угрожали расправой. Я не верю, что Грант умер свой смертью. Я считаю, что его убили.

Прошу о любой помощи. Мы хотим все выяснить», – сказал мужчина на видео, выложенном в соцсетях.

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