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    Брат Уола считает, что американского журналиста убили. Ему угрожали в Катаре из-за символики ЛГБТ

    Эрик Уол, брат американского журналиста Гранта Уола, умершего накануне в Катаре, уверен, что смерть его родственника неслучайна.

    • Уолу стало плохо во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.
    • Комментатора госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
    • Американцу было 48 лет.

    «Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле. Я брат Гранта Уола. Я гей.

    Брат хотел поддержать меня, поэтому надел радужную футболку на чемпионате мира в Катаре.

    Мой брат был здоров, но ему угрожали расправой. Я не верю, что Грант умер свой смертью. Я считаю, что его убили.

    Прошу о любой помощи. Мы хотим все выяснить», – сказал мужчина на видео, выложенном в соцсетях.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2419

      fakeid 52 минуты назад

      петров и боширов утверждают, что в катаре есть красивые шпили.

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      Рейтинг: +7616

      mihail200606 52 минуты назад

      Может он из-за кошки той на прессконференции так сильно распереживался... или ту хорватскую болельщицу увидел рядом живьём.. и инфаркт получил..)

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      Рейтинг: +3179

      Ziklop 58 минут назад

      чел болел и в больничку обращался, может у него там этих болезней на пять страниц. умирают и моложе, смерть всегда для кого-то трагедия. здесь трагедия для его педиков.
      разве публикация и признания пед.рил что они гей это не реклама этих ОНО!

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      Рейтинг: +6622

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Может наоборот пора бросить красные труселя Михалыча и стать мужиком, раз других мужиков в семье не осталось. Бог дает шанс

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      Рейтинг: +1049

      Сержтир 1 час назад

      Отсюда вывод живи правильно и будешь жить долго.

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      Рейтинг: +25

      kokshareal 1 час назад

      Если это правда, то мир стал капельку чище.

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