Сборная Марокко в 1/4 финала победила Португалию. Единственный гол после ошибки вратаря на выходе забил Юссеф Эн-Несири.

Впервые в полуфинале чемпионатов мира сыграет команда из Африки.

Марокканцы заканчивали матч в меньшинстве из-за удаления Валида Чеддира.

У Португалии в запасе начал матч Криштиану Роналду. Его выпустили на 52-й минуте.

У Марокко на турнире один пропущенный мяч.

Сборная Марокко второй раз в своей истории обыгрывает Португалию в рамках чемпионатов мира по футболу, первая и единственная победа была в далеком 1986 году в Мексике, когда Марокканцы смогли одержать верх со счетом 3:1 на групповом этапе ЧМ по футболу.

ЧМ-2022. 1/4 финала

Марокко – Португалия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эн-Несири, 42.

Удаления: Чеддира, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

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