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  • ⚡️ ЧМ-2022. Сборная Марокко обыграла Португалию (1:0) и впервые в истории вышла в полуфинал

⚡️ ЧМ-2022. Сборная Марокко обыграла Португалию (1:0) и впервые в истории вышла в полуфинал

10 декабря 2022, 19:56
66

Сборная Марокко в 1/4 финала победила Португалию. Единственный гол после ошибки вратаря на выходе забил Юссеф Эн-Несири.

Впервые в полуфинале чемпионатов мира сыграет команда из Африки.

Марокканцы заканчивали матч в меньшинстве из-за удаления Валида Чеддира.

У Португалии в запасе начал матч Криштиану Роналду. Его выпустили на 52-й минуте.

У Марокко на турнире один пропущенный мяч.

Сборная Марокко второй раз в своей истории обыгрывает Португалию в рамках чемпионатов мира по футболу, первая и единственная победа была в далеком 1986 году в Мексике, когда Марокканцы смогли одержать верх со счетом 3:1 на групповом этапе ЧМ по футболу.

ЧМ-2022. 1/4 финала

Марокко – Португалия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эн-Несири, 42.

Удаления: Чеддира, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Португалия. Примейра Марокко Португалия
Комментарии (66)
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gor77
1670691645
Марокко - БРАВО!!!!!! Вот и ещё один сюрприз!!!!!
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a_who
1670691703
Браво ! ждем в финале !
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Красногорск_Фан
1670691758
Придется гуглить где Марокко. Но если серьезно , они молодцы в отличие от Португалии. Марокканцы вышли как на последний бой, Португальцы нет. Ошибка вратаря, неточные передачи, отсутствие импровизации и драйва. А когда проснулись марокканский член с запахом мандаринчиков был уже за щекой. Поздравляю арабов и Африканский континент. Сегодня они герои
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k611
1670691818
Сборная Марокко уже вписала себя в историю ЧМ, кто знает, что будет дальше... Португальцы во втором тайме мячом владели, но вот реальную пользу из этого извлечь не смогли.
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ARSteven89
1670692131
Марокканцы просто звери какие-то! Рассчитались за прошлый чемпионат мира и с Испанией, и с Португалией! Одна ошибка вратаря и на такой стадии это фатально! Вслед за Неймаром откололся из компании мегазвёзд, идущих за кубком, теперь и Криштиану! Кто бы мог подумать, что КриРо закончит свой последний ЧМ поражением в 1/4 от Марокко. Как же жаль((( P.S.: ну, если и в таком раскладе Месси не возьмёт, то я не знаю, что там за футбольный Бог!
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Вомбат
1670692302
Как и ожидалось, игра была равная. Хочу напомнить тем, кто восхвалял Португалию после крупной победы над Швейцарией, что этой победе цена невелика. Швейцарцы не сопротивлялись. Они приехали решать локальную задачу и к 1:8 финала уже решили ее. Марокко выбили Испанию, которая выглядела сильнее Португалии. Так что я оценивал шансы как 50:50. Я не болел ни за Марокко, ни за Португалию, и могу сказать беспристрастно - с моей точки зрения Марокко идет дальше заслуженно. Они переиграли соперника тактически, за что им честь и хвала.
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Mariner
1670692399
Блин, такое настроение, как будто это наша сборная вышла в полуфинал ))) Спасибо Марокко! )))
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JTherry
1670692870
недаром сборная Марокко заняла первое место в группе F, им неважно было, на кого они попадут в 1/8, они не выгадывали себе будущего противника, как это сделали испанцы... Португалия сегодня играла хорошо, но этого "хорошо" не хватило для победы над слишком прагматичной командой Марокко, которая забив гол, цинично засушила игру... у Роналдо отобрали мечту стать хотя бы раз чемпионом мира...
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zigbert
1670693566
Очень осторожно начали матч португальцы и эта осторожность продолжалась почти весь первый тайм. Чем то похожа была игра марокканцев с испанцами. Тоже самое перекатывание мяча без обострения. Имея таких звезд, Португалия не имела большого преимущества. А вот Марокко удивила своей самоотверженностью. Хотя команда по именам и не относится к Грандам но даже замены игроков не ослабляли игру команды.
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Fialet
1670694282
Читаю и диву даюсь, опять у некоторых Роналду виноват. Хотя вообще то всё наоборот. Опять Роналду посадили на скамейку, ну и поплатились за это. Нельзя так относится к великим.Так и надо этому идиотскому тренеру, и нации, которая наплевала на своего героя. Интересно, как запахло жареным, так сразу тренерок про Роналду вспомнил. Только хер им. Надо было быть людьми а не сви ньями..
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