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    ⚡️ ЧМ-2022. Сборная Марокко обыграла Португалию (1:0) и впервые в истории вышла в полуфинал

    Сборная Марокко в 1/4 финала победила Португалию. Единственный гол после ошибки вратаря на выходе забил Юссеф Эн-Несири.

    Впервые в полуфинале чемпионатов мира сыграет команда из Африки.

    Марокканцы заканчивали матч в меньшинстве из-за удаления Валида Чеддира.

    У Португалии в запасе начал матч Криштиану Роналду. Его выпустили на 52-й минуте.

    У Марокко на турнире один пропущенный мяч.

    Сборная Марокко второй раз в своей истории обыгрывает Португалию в рамках чемпионатов мира по футболу, первая и единственная победа была в далеком 1986 году в Мексике, когда Марокканцы смогли одержать верх со счетом 3:1 на групповом этапе ЧМ по футболу.

    ЧМ-2022. 1/4 финала

    Марокко – Португалия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Эн-Несири, 42.

    Удаления: Чеддира, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1240

      САНЁК17 10 секунд назад

      Кто там умничал, если Роналду будет сидеть на лавке Португалия выиграет?вот засуньте свои подсказки в одну место.

      0
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      Рейтинг: +17578

      paracetamol 11 секунд назад

      Зима,
      афтобус торжествует!

      0
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      Рейтинг: +7820

      Томик 1 минуту назад

      Гулял этот лучший состав Португалии по полю весь первый тайм. Вывод - не хотели проходить дальше. Не хотели!

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      Рейтинг: +112

      Однажды 2 минуты назад

      Вратарь португезов Кошта накосячил.А я еще после матча с Ганой говорил ----"
      На следующую игру у португальцев на воротах должен быть Руи Патрисио.Кошта и накосячил в конце и в двух пропущенных голах стоял и смотрел как мяч в ворота залетает."------Сантуш оплошал.

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      Рейтинг: +20326

      derrik2000 2 минуты назад

      По ИГРЕ португальцы ВООБЩЕ были недостойны полуфинала.
      Только в конце 2-го тайма марокканцы СОЗНАТЕЛЬНО отдали преимущество, сосредоточившись на сохранении счёта.
      Но КАК они ЭТО делали!!! Спокойно, расчётливо, с достоинством. И САМИ МОМЕНТИЩИ создавали!
      А Абухляль так вообще - кОзел! Такой МОМЕНТИЩЕ не реализовал! (((
      Как бы то ни было, ребята из Марокко сегодня вписали славную страницу в мировую футбольную историю.
      БРАВО!

      P.S. После матча Роналду, как обычно, поплакал... ))))))))))))

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      Рейтинг: +1486

      zarsm 3 минуты назад

      Это фантастика

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      Рейтинг: +2749

      nemolod 3 минуты назад

      Марокко хороша как и их цитрусовые !

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      Рейтинг: +1089

      ZAITZEFF2011 3 минуты назад

      Поздравляю Африканцев с фееричной победой!!!

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      Рейтинг: +401

      Ill Ich 3 минуты назад

      Какую -то хитрую защепку придумали марокканцы, что пока никто не может их ни пробить, ни передавить, ни перехитрить. Кто бы мог подумать (из сторонних наблюдателей) во время невзрачного матча Марокко-Хорватия, что именно эти две команды будут играть в полуфинале ЧМ? Удивительные дела!

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      Рейтинг: +646

      k611 4 минуты назад

      Сборная Марокко уже вписала себя в историю ЧМ, кто знает, что будет дальше... Португальцы во втором тайме мячом владели, но вот реальную пользу из этого извлечь не смогли.

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