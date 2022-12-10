Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль рассказала, на что она готова пойти, если национальная команда выиграет чемпионат мира.

«Я приехала в Катар из Майами, где работаю моделью, инфлюэнсером и актрисой. Это мой третий чемпионат мира подряд.

Сколько у меня с собой нарядов в цветах хорватского флага? Даже не знаю, я просто бросила в чемодан всe, что поместилось.

В Катаре действительно здорово. Мне никто никогда не говорил прикрыться. Все хотят сфотографироваться со мной, даже местные жители.

Только один катарец, вероятно, хотел внимания и высказался негативно в соцсетях.

Я хотела уехать, если хорваты вылетят, но теперь точно останусь до финала, кто бы там ни играл.

Что произойдeт, если Хорватия станет чемпионом мира? Тогда с меня упадeт этот флаг», – сказала Кнолль.

Хорваты выбили с ЧМ-2022 сборную Бразилии.

Соперник по полуфиналу – Аргентина.

На предыдущем чемпионате мира Хорватия дошла до финала, где проиграла Франции.

Фото: соцсети Иваны Кнолль

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