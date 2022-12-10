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    Хорватская модель готова раздеться в случае победы сборной на ЧМ-2022

    Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль рассказала, на что она готова пойти, если национальная команда выиграет чемпионат мира.

    «Я приехала в Катар из Майами, где работаю моделью, инфлюэнсером и актрисой. Это мой третий чемпионат мира подряд.

    Сколько у меня с собой нарядов в цветах хорватского флага? Даже не знаю, я просто бросила в чемодан всe, что поместилось.

    В Катаре действительно здорово. Мне никто никогда не говорил прикрыться. Все хотят сфотографироваться со мной, даже местные жители.

    Только один катарец, вероятно, хотел внимания и высказался негативно в соцсетях.

    Я хотела уехать, если хорваты вылетят, но теперь точно останусь до финала, кто бы там ни играл.

    Что произойдeт, если Хорватия станет чемпионом мира? Тогда с меня упадeт этот флаг», – сказала Кнолль.

    • Хорваты выбили с ЧМ-2022 сборную Бразилии.
    • Соперник по полуфиналу – Аргентина.
    • На предыдущем чемпионате мира Хорватия дошла до финала, где проиграла Франции.

    Фото: соцсети Иваны Кнолль

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    Источник: Bild

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12381

      Алексей З 37 минут назад

      Ну наверно мальчиков до 13 ещё можно чем-то удивить.
      Ей пустышки не понять , что лёгкая обнажённость гораздо привлекательнее полной.

      0
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      Рейтинг: +588

      Октавиус > Алексей З 10 минут назад

      тебе уже 14?

      0
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      Рейтинг: +7817

      Томик 37 минут назад

      "Кого ты хотел удивить?..."

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      Рейтинг: +2748

      nemolod 39 минут назад

      Просто местным жителям предоставилась возможность сфоткаться с большими булками!

      0
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      Рейтинг: +6622

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Я надеюсь что хорваты в следующем матче вылетят и она отправится делать фелляцию верблюдам вместе с их сборной.

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      Рейтинг: +772

      SLADE2019 1 час назад

      Эка невидаль. Сделает то, что столько лет ее работой является.

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      Рейтинг: +2419

      fakeid 1 час назад

      твоюж мать. теперь все точно будут болеть за хорватов))

      *кроме спартачей, они больше по дезеуву.

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      Рейтинг: +12381

      Алексей З > fakeid 40 минут назад

      Онанист, руки меняй , а то сгоришь.

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