Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль рассказала, на что она готова пойти, если национальная команда выиграет чемпионат мира.
«Я приехала в Катар из Майами, где работаю моделью, инфлюэнсером и актрисой. Это мой третий чемпионат мира подряд.
Сколько у меня с собой нарядов в цветах хорватского флага? Даже не знаю, я просто бросила в чемодан всe, что поместилось.
В Катаре действительно здорово. Мне никто никогда не говорил прикрыться. Все хотят сфотографироваться со мной, даже местные жители.
Только один катарец, вероятно, хотел внимания и высказался негативно в соцсетях.
Я хотела уехать, если хорваты вылетят, но теперь точно останусь до финала, кто бы там ни играл.
Что произойдeт, если Хорватия станет чемпионом мира? Тогда с меня упадeт этот флаг», – сказала Кнолль.
- Хорваты выбили с ЧМ-2022 сборную Бразилии.
- Соперник по полуфиналу – Аргентина.
- На предыдущем чемпионате мира Хорватия дошла до финала, где проиграла Франции.
Фото: соцсети Иваны Кнолль
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