Божович: «У «Зенита» есть авторитет среди судей, а не админресурс»

Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович порассуждал о возможностях «Зенита».

– «Зенит» – лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Его положение в таблице абсолютно заслуженно.

Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России.

О чем можно говорить – они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них? Ни одна команда в РПЛ даже не близко к уровню сине-бело-голубых.

– У каких команд еще есть авторитет?

– У ЦСКА, «Спартака», может быть. Но явно не такой авторитет, как у «Зенита».

«Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.

Петербуржцы опережают «Спартак» на 6 баллов.

Команда становится чемпионом России ежегодно с 2019-го.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию