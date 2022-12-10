Божович: «У «Зенита» есть авторитет среди судей, а не админресурс»

Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович порассуждал о возможностях «Зенита».
– «Зенит» – лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Его положение в таблице абсолютно заслуженно.
Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России.
О чем можно говорить – они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них? Ни одна команда в РПЛ даже не близко к уровню сине-бело-голубых.
– У каких команд еще есть авторитет?
– У ЦСКА, «Спартака», может быть. Но явно не такой авторитет, как у «Зенита».
- «Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.
- Петербуржцы опережают «Спартак» на 6 баллов.
- Команда становится чемпионом России ежегодно с 2019-го.
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