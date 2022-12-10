Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Божович: «У «Зенита» есть авторитет среди судей, а не админресурс»

    Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович порассуждал о возможностях «Зенита».

    «Зенит» – лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Его положение в таблице абсолютно заслуженно.

    Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России.

    О чем можно говорить – они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них? Ни одна команда в РПЛ даже не близко к уровню сине-бело-голубых.

    – У каких команд еще есть авторитет?

    – У ЦСКА, «Спартака», может быть. Но явно не такой авторитет, как у «Зенита».

    • «Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.
    • Петербуржцы опережают «Спартак» на 6 баллов.
    • Команда становится чемпионом России ежегодно с 2019-го.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Один из лучших игроков в мире». Мишкич – о Ловрене
    Ловрен прокомментировал победу Хорватии над Бразилией 1
    Стало известно, сколько «Зенит» и ЦСКА заработают на победе Хорватии над Бразилией 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • Читайте нас: 
    11