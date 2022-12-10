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  • Божович: «У «Зенита» есть авторитет среди судей, а не админресурс»

Божович: «У «Зенита» есть авторитет среди судей, а не админресурс»

10 декабря 2022, 10:26
4

Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович порассуждал о возможностях «Зенита».

«Зенит» – лучшая команда в России, у них «Газпром» в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Его положение в таблице абсолютно заслуженно.

Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России.

О чем можно говорить – они пять лет подряд становятся чемпионами. Кто вообще заслуживает быть чемпионом, кроме них? Ни одна команда в РПЛ даже не близко к уровню сине-бело-голубых.

– У каких команд еще есть авторитет?

– У ЦСКА, «Спартака», может быть. Но явно не такой авторитет, как у «Зенита».

  • «Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.
  • Петербуржцы опережают «Спартак» на 6 баллов.
  • Команда становится чемпионом России ежегодно с 2019-го.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Божович Миодраг
Комментарии (4)
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SLADE2019
1670663563
И что это значит - авторитет, а не админресурс? Пояснил бы этот чудак свои перлы.
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nik55
1670665499
авторитет в роли ГАЗСРЕМА
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paracetamol
1670692348
Да, видели, видели Москаля в действии. Ему бы у африканских рефери поучиться, а то до их "уровня" не дотягивает!
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