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    Божович: «Спартак» не должен жаловаться на судейство. Им больше помогают, чем ошибаются против них»

    Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович высказался о «Спартаке».

    «Спартак» не должен жаловаться на судейство. Сколько раз один арбитр, не буду называть его фамилию, поставил пенальти в их пользу, и сколько не дал другим командам...

    Они не должны жаловаться на судейство, им судьи помогают больше, чем ошибаются против них.

    Кто им мешает стать чемпионами? Сделайте нормальную команду и выигрывайте – дай бог, будьте первыми.

    Большинство в России болеют за «Спартак». Кто им запрещает быть на первом месте?

    Купите легионеров лучше, чем у «Зенита», и проблем не будет. В чем проблема, почему они не могут купить нормальных иностранцев? Сколько раз «Спартак» ошибался в трансферах – ужас.

    Они должны занимать либо первое место, либо второе – другого быть не должно. Даже судья не сможет ничего испортить тебе, если имеешь хороший состав и нормально играешь.

    Когда «Спартак» выигрывает, они не жалуются на судейство, а когда проигрывают – виноват рефери и никто другой.

    Сколько лет они не могут создать нормальную команду? Что вам мешает быть лучше «Зенита»? Вы только кричите в прессе», – заявил Божович.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +569

      RusPlan 35 минут назад

      "Они должны занимать либо первое место, либо второе – другого быть не должно. Даже судья не сможет ничего испортить тебе, если имеешь хороший состав и нормально играешь."
      Я давно уже считаю команду которая занимает второе место чемпионом России. Пусть так оно и будет, пусть газпром выкупит себе первое место вместе с кубком. ЛИШЬ БЫ НЕ МЕШАЛИ ДРУГИМ КОМАНДАМ ИГРАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ

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      Рейтинг: +569

      RusPlan 39 минут назад

      "Сколько раз один арбитр, не буду называть его фамилию, поставил пенальти в их пользу, и сколько не дал другим командам..."
      Назови епта, какой матч, какой судья, **** просто слова на ветер бросать...

      "Купите легионеров лучше, чем у «Зенита», и проблем не будет. В чем проблема, почему они не могут купить нормальных иностранцев?"
      Чтоб купить легов как у зенита мало просто иметь деньги, надо попадать в ФФП (хотя хз в нынешней ситуации может уже и пох), а для этого надо чтоб у Спартака были свои сочи, оренбурги, париНН в которые можно неликвид отдавать, через них брать качественных игроков.

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      Рейтинг: +286

      АлексМак 41 минуту назад

      прав однозначно!

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      Рейтинг: +4936

      ААМ 1 час назад

      Согласен с ним на 200%.

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      Рейтинг: +6206

      порт 1 час назад

      +++++++

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