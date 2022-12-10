Божович: «Спартак» не должен жаловаться на судейство. Им больше помогают, чем ошибаются против них»

Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович высказался о «Спартаке».

«Спартак» не должен жаловаться на судейство. Сколько раз один арбитр, не буду называть его фамилию, поставил пенальти в их пользу, и сколько не дал другим командам...

Они не должны жаловаться на судейство, им судьи помогают больше, чем ошибаются против них.

Кто им мешает стать чемпионами? Сделайте нормальную команду и выигрывайте – дай бог, будьте первыми.

Большинство в России болеют за «Спартак». Кто им запрещает быть на первом месте?

Купите легионеров лучше, чем у «Зенита», и проблем не будет. В чем проблема, почему они не могут купить нормальных иностранцев? Сколько раз «Спартак» ошибался в трансферах – ужас.

Они должны занимать либо первое место, либо второе – другого быть не должно. Даже судья не сможет ничего испортить тебе, если имеешь хороший состав и нормально играешь.

Когда «Спартак» выигрывает, они не жалуются на судейство, а когда проигрывают – виноват рефери и никто другой.

Сколько лет они не могут создать нормальную команду? Что вам мешает быть лучше «Зенита»? Вы только кричите в прессе», – заявил Божович.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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