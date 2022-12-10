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  • Божович: «Спартак» не должен жаловаться на судейство. Им больше помогают, чем ошибаются против них»

Божович: «Спартак» не должен жаловаться на судейство. Им больше помогают, чем ошибаются против них»

10 декабря 2022, 11:45
13

Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович высказался о «Спартаке».

«Спартак» не должен жаловаться на судейство. Сколько раз один арбитр, не буду называть его фамилию, поставил пенальти в их пользу, и сколько не дал другим командам...

Они не должны жаловаться на судейство, им судьи помогают больше, чем ошибаются против них.

Кто им мешает стать чемпионами? Сделайте нормальную команду и выигрывайте – дай бог, будьте первыми.

Большинство в России болеют за «Спартак». Кто им запрещает быть на первом месте?

Купите легионеров лучше, чем у «Зенита», и проблем не будет. В чем проблема, почему они не могут купить нормальных иностранцев? Сколько раз «Спартак» ошибался в трансферах – ужас.

Они должны занимать либо первое место, либо второе – другого быть не должно. Даже судья не сможет ничего испортить тебе, если имеешь хороший состав и нормально играешь.

Когда «Спартак» выигрывает, они не жалуются на судейство, а когда проигрывают – виноват рефери и никто другой.

Сколько лет они не могут создать нормальную команду? Что вам мешает быть лучше «Зенита»? Вы только кричите в прессе», – заявил Божович.

  • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Божович Миодраг
Комментарии (13)
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порт
1670664430
+++++++
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ААМ
1670666213
Согласен с ним на 200%.
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АлексМак
1670668322
прав однозначно!
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RusPlan
1670668456
"Сколько раз один арбитр, не буду называть его фамилию, поставил пенальти в их пользу, и сколько не дал другим командам..." Назови епта, какой матч, какой судья, **** просто слова на ветер бросать... "Купите легионеров лучше, чем у «Зенита», и проблем не будет. В чем проблема, почему они не могут купить нормальных иностранцев?" Чтоб купить легов как у зенита мало просто иметь деньги, надо попадать в ФФП (хотя хз в нынешней ситуации может уже и пох), а для этого надо чтоб у Спартака были свои сочи, оренбурги, париНН в которые можно неликвид отдавать, через них брать качественных игроков.
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RusPlan
1670668717
"Они должны занимать либо первое место, либо второе – другого быть не должно. Даже судья не сможет ничего испортить тебе, если имеешь хороший состав и нормально играешь." Я давно уже считаю команду которая занимает второе место чемпионом России. Пусть так оно и будет, пусть газпром выкупит себе первое место вместе с кубком. ЛИШЬ БЫ НЕ МЕШАЛИ ДРУГИМ КОМАНДАМ ИГРАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ
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nik55
1670672516
трепло
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kliker
1670675260
Любые такие заявления можно слушать только после фразы - "несколько лет подряд , без перерыва, судьи Спартак убивали , а вот сейчас, пол сезона не убивают", а такие как Божович, могут ещё добавить "Безобразие!"
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mamba9090909
1670677470
Золотые слова - если хорошо играть. то ни один судья не помешает победить. А когда ноги заплетаются, как у плохого танцора, то у того пол виноват, а у футболистов, судья.
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Persona_non_Grata
1670677683
Демагог (((
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