Божович: «Спартак» не должен жаловаться на судейство. Им больше помогают, чем ошибаются против них»

Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович высказался о «Спартаке».
«Спартак» не должен жаловаться на судейство. Сколько раз один арбитр, не буду называть его фамилию, поставил пенальти в их пользу, и сколько не дал другим командам...
Они не должны жаловаться на судейство, им судьи помогают больше, чем ошибаются против них.
Кто им мешает стать чемпионами? Сделайте нормальную команду и выигрывайте – дай бог, будьте первыми.
Большинство в России болеют за «Спартак». Кто им запрещает быть на первом месте?
Купите легионеров лучше, чем у «Зенита», и проблем не будет. В чем проблема, почему они не могут купить нормальных иностранцев? Сколько раз «Спартак» ошибался в трансферах – ужас.
Они должны занимать либо первое место, либо второе – другого быть не должно. Даже судья не сможет ничего испортить тебе, если имеешь хороший состав и нормально играешь.
Когда «Спартак» выигрывает, они не жалуются на судейство, а когда проигрывают – виноват рефери и никто другой.
Сколько лет они не могут создать нормальную команду? Что вам мешает быть лучше «Зенита»? Вы только кричите в прессе», – заявил Божович.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
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