«Скотское отношение». Экс-жене Малафеева не дали визу в США

Екатерина Малафеева, бывшая жена экс-вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, рассказала, что получила отказ в американской визе.
Спортсменка планировала попасть в США на чемпионат мира по триатлону.
«Настолько противно я себя не чувствовала никогда. Никакого объяснения, ничего. Вот как так?!» – сказала Малафеева по ситуации.
- Екатерина и Вячеслав были в браке с 2012 по 2021 год.
- У пары общий сын Алекс.
- Всего у Малафеева было 2 брака.
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Источник: «Бомбардир»