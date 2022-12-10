«Скотское отношение». Экс-жене Малафеева не дали визу в США

Екатерина Малафеева, бывшая жена экс-вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, рассказала, что получила отказ в американской визе.

Спортсменка планировала попасть в США на чемпионат мира по триатлону.

«Настолько противно я себя не чувствовала никогда. Никакого объяснения, ничего. Вот как так?!» – сказала Малафеева по ситуации.

Екатерина и Вячеслав были в браке с 2012 по 2021 год.

У пары общий сын Алекс.

Всего у Малафеева было 2 брака.

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