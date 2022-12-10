Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на критику со стороны капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в адрес сборной Нидерландов.
- После матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 Месси упрекнул нидерландцев за простой футбол.
- Аргентина победила в серии пенальти.
- В 1/2 финала Аргентина сыграет с Хорватией.
«Зато, Лео, они пользуются писсуаром без табуретки», – написал Уткин.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина