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    Уткин: «Месси упрекнул Нидерланды за простой футбол? Зато, Лео, они пользуются писсуаром без табуретки»

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на критику со стороны капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в адрес сборной Нидерландов.

    • После матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 Месси упрекнул нидерландцев за простой футбол.
    • Аргентина победила в серии пенальти.
    • В 1/2 финала Аргентина сыграет с Хорватией.

    «Зато, Лео, они пользуются писсуаром без табуретки», – написал Уткин.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 17:42
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +227

      Стоп всем 4 минуты назад

      Зато Уткин нашел смелость в нынешней России сказать ------Нет во.йне. Уже за это красава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Марк Аврелий! 25 минут назад

      Зато Месси видит свой "конец" в отличии от Уткина

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6212

      порт 28 минут назад

      И встаёт с унитаза, в отличии от Васи, без помощи подъёмного крана.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99484

      sv1969 > порт 27 минут назад

      Браво ++++

      3
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      Рейтинг: +1698

      jek718875 > порт 20 минут назад

      И ещё у Васи даже подъёмный кран одно место не поднимет

      0
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