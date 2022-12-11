Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дешам прокомментировал победу Франции над Англией

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил итог матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Англии (2:1).

    «Это потрясающе, это был отличный матч. Мы встретились с поистине фантастической английской командой. Это великолепно, мы должны насладиться этим.

    Мы в полуфинале, это не пустое достижение. У нас есть менталитет и дух», – сказал Дешам.

    • Франция – действующий чемпион мира.
    • В 1/2 финала Франция сыграет с Марокко.
    • Матч состоится 18 декабря.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Саутгейт: «Не думаю, что против Франции мы могли сделать что-то большее. Горжусь командой» 1
    Ключевая фигура Франции – 36-летний Жиру: почему он все еще в полном порядке 1
    Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022 9
    Источник: твиттер GFFN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11