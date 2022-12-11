Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил итог матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Англии (2:1).

«Это потрясающе, это был отличный матч. Мы встретились с поистине фантастической английской командой. Это великолепно, мы должны насладиться этим.

Мы в полуфинале, это не пустое достижение. У нас есть менталитет и дух», – сказал Дешам.

Франция – действующий чемпион мира.

В 1/2 финала Франция сыграет с Марокко.

Матч состоится 18 декабря.

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