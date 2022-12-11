Болельщики сборной Марокко эмоционально празднуют выход команды в полуфинал чемпионата мира-2022. В Париже зафиксированы беспорядки.
Французским полицейским пришлось применить против марокканцев слезоточивый газ. Есть задержанные, которые жгли пиротехнику.
- Сборная Марокко в 1/4 финала победила Португалию (1:0).
- В полуфинале марокканцы сыграют с Францией (14 декабря).
- Впервые в 1/2 финала чемпионата мира сыграет команда из Африки.
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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»