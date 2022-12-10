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    Григорий Иванов: «Мы уже устали от изменений лимита на легионеров»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что лимит на легионеров в РПЛ могут ужесточить со следующего сезона.

    «Мы уже устали: сегодня один лимит, завтра другой… Давайте хоть с этим поиграем два‑три сезона! Я вот прочитал, что сейчас в КХЛ ужесточили.

    Если и в футболе ужесточат, у меня вопрос: куда футболистов девать? У них же контракты. К тому же футбол и хоккей будут только терять из‑за отсутствия классных легионеров», – сказал Иванов.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4978

      PAREVG. 26 минут назад

      В Российском футболе, всего 10% нормальных легионеров, все остальные - откровенный хлам.
      А "классных" легионеров - только в Зените, и то не все.

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      Рейтинг: +5844

      Павелий 43 минуты назад

      А мы устали от г-на Иванова в российском футболе!

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