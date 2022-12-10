Григорий Иванов: «Мы уже устали от изменений лимита на легионеров»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что лимит на легионеров в РПЛ могут ужесточить со следующего сезона.
«Мы уже устали: сегодня один лимит, завтра другой… Давайте хоть с этим поиграем два‑три сезона! Я вот прочитал, что сейчас в КХЛ ужесточили.
Если и в футболе ужесточат, у меня вопрос: куда футболистов девать? У них же контракты. К тому же футбол и хоккей будут только терять из‑за отсутствия классных легионеров», – сказал Иванов.
- Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»