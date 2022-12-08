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    Лимит на легионеров в РПЛ могут ужесточить со следующего сезона

    Министерство спорта и Российский футбольный союз обсуждают ужесточение лимита на легионеров.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

    В правительстве недовольны качеством иностранных футболистов, выступающих сейчас в РПЛ.

    Минспорта требует от РФС обоснования необходимости текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных сборных отказываются приезжать в Россию.

    Высока вероятность, что лимит на легионеров может быть ужесточен уже в следующем сезоне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12353

      Алексей З 2 минуты назад

      В данной ситуации это разумное решение.
      Хотя не лучше ли провести аудит клубов с госучастием ? Если заработали и есть деньги на легионеров , то флаг в руки.
      Почему тот же Галицкий должен в каких то рамках быть, он содержит клуб на СВОИ деньги.

      0
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      Рейтинг: +5250

      Дядя Серёжа 19 минут назад

      Не пущать!!! Твою мать!!! А, не - нерусскую мать...

      0
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      Рейтинг: +7567

      Беспонтий 33 минуты назад

      всё до второй звезды ребята
      да и вообще всё до ..звезды
      а дальше ..
      да не обессудьте уж..
      и всё кончается когда то
      (Après nous le deluge)
      ----------
      (с)тата однако.
      для ленивых или тупых)-

      (Après nous le deluge) — буквально: после нас потоп, т. е. после нашей смерти погибай хоть весь мир; это выражение принадлежит маркизе Помпадур и было в первый раз употреблено ею при получении Людовиком XV глубоко поразившего его известия о неудачном сражения при Россбахе
      ---------
      зенит чемпион)))

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      Рейтинг: +1293

      Hoahin 49 минут назад

      А что они качеством недовольны, если в текущей ситуации ни один качественный иностранец в РПЛ не поедет? Разве что за баснословные деньги в Зенит.

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      Рейтинг: +12171

      DeStar 49 минут назад

      да уж запрещайте, все-равно не спешат ехать))
      тут уже просто добейте лежачего))
      недовольны они качеством легионеров))) слабо из зенита убрать всех легов до конца сезона? посмотрим не вылетит ли в фнл по итогу) или у спартака условного или цска) будет тройка на выживание))

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      Рейтинг: +8521

      vladik12 55 минут назад

      В КХЛ на днях ужесточили. Значит, и до РПЛ скоро дойдут.

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