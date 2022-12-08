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Лимит на легионеров в РПЛ могут ужесточить со следующего сезона

8 декабря 2022, 11:20
12

Министерство спорта и Российский футбольный союз обсуждают ужесточение лимита на легионеров.

  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

В правительстве недовольны качеством иностранных футболистов, выступающих сейчас в РПЛ.

Минспорта требует от РФС обоснования необходимости текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных сборных отказываются приезжать в Россию.

Высока вероятность, что лимит на легионеров может быть ужесточен уже в следующем сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии (12)
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DeStar
1670489549
да уж запрещайте, все-равно не спешат ехать)) тут уже просто добейте лежачего)) недовольны они качеством легионеров))) слабо из зенита убрать всех легов до конца сезона? посмотрим не вылетит ли в фнл по итогу) или у спартака условного или цска) будет тройка на выживание))
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Hoahin
1670489553
А что они качеством недовольны, если в текущей ситуации ни один качественный иностранец в РПЛ не поедет? Разве что за баснословные деньги в Зенит.
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Беспонтий
1670490495
всё до второй звезды ребята да и вообще всё до ..звезды а дальше .. да не обессудьте уж.. и всё кончается когда то (Après nous le deluge) ---------- (с)тата однако. для ленивых или тупых)- (Après nous le deluge) — буквально: после нас потоп, т. е. после нашей смерти погибай хоть весь мир; это выражение принадлежит маркизе Помпадур и было в первый раз употреблено ею при получении Людовиком XV глубоко поразившего его известия о неудачном сражения при Россбахе --------- зенит чемпион)))
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Дядя Серёжа
1670491349
Не пущать!!! Твою мать!!! А, не - нерусскую мать...
Ответить
vetalio
1670494189
У нас и так все иностранцы уже разъехались и без всякого лимита )))))
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nominum
1670494665
В Ростове вообще ни одного легионера. И ничего, играют.
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NewLife
1670504963
Клавка и Малка получат паспорта, тогда теплотрасса заявит, что пребывание Промеса в РПЛ не обосновано.
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Давид59
1670565253
Два раза прочитал, но всё равно логику не увидел. Получается, что ужесточение лимита связывают с тем, что иностранцы не хотят к нам ехать. Значит получается, что цель "сделать крепкий европейский клуб" будет похоронена. Будем теперь разыгрывать "первенство водокачки". Кошмарная история.
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Давид59
1670565788
Когда всё устаканится и наши клубы вновь окажутся в еврокубках, увидим, что наши клубы не могут ни с кем конкурировать. Вот к чему это приведёт. Мы это уже проходили - когда железный занавес рухнул, оказалось, что наши товары (не конкурировавшие с западными) - сплошное г***о
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Давид59
1670565997
Мне могут возразить - мол советский футбол был "на уровне". Но тогда была "идеология". Спорт был частью политики. Сейчас идеология наших футболистов - это кошелёк.
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