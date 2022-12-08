Лимит на легионеров в РПЛ могут ужесточить со следующего сезона

В данной ситуации это разумное решение.
Хотя не лучше ли провести аудит клубов с госучастием ? Если заработали и есть деньги на легионеров , то флаг в руки.
Почему тот же Галицкий должен в каких то рамках быть, он содержит клуб на СВОИ деньги.
Министерство спорта и Российский футбольный союз обсуждают ужесточение лимита на легионеров.
- Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
В правительстве недовольны качеством иностранных футболистов, выступающих сейчас в РПЛ.
Минспорта требует от РФС обоснования необходимости текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных сборных отказываются приезжать в Россию.
Высока вероятность, что лимит на легионеров может быть ужесточен уже в следующем сезоне.
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