Лимит на легионеров в РПЛ могут ужесточить со следующего сезона

Министерство спорта и Российский футбольный союз обсуждают ужесточение лимита на легионеров.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

В правительстве недовольны качеством иностранных футболистов, выступающих сейчас в РПЛ.

Минспорта требует от РФС обоснования необходимости текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных сборных отказываются приезжать в Россию.

Высока вероятность, что лимит на легионеров может быть ужесточен уже в следующем сезоне.

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