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    Юран объяснил, почему оставил бы Роналду в запасе на матч Марокко – Португалия

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что видит Криштиану Роналду вне стартового состава Португалии на четвертьфинальный матч ЧМ-2022 против Марокко.

    «Понятно, что Роналду – это суперзвезда. Но как тренер я бы не менял состав.

    Если в прошлом матче команда хорошо играла и забивала, то большинство тренеров не трогает состав.

    Думаю, Роналду вряд ли выйдет с первых минут. Тренер показал, что для него в первую очередь важен результат и на первом месте стоит коллектив.

    Моe мнение, что Роналду начнeт матч с Марокко на скамейке», – сказал Юран.

    • Португалия и Марокко встретятся сегодня в 18:00 мск.
    • Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.
    • Без своего капитана в основе португальцы разгромили Швейцарию со счетом 6:1 в 1/8 финала.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2183

      моэм 1 час назад

      После приезда из МЮ , Роналду находится не в лучшем моральном и физическом состоянии , кроме того , в силу возраста он просто не в состоянии отыграть все 120 минут на достойном уровне ....поэтому роль джокера - оптимальный вариант , особенно это будет эффективно , если выпустить его на уже " наевшегося " противника

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      Рейтинг: +812

      sined1951 1 час назад

      Мнение правильное, победный состав не меняют.

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