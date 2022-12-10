Экс-тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что видит Криштиану Роналду вне стартового состава Португалии на четвертьфинальный матч ЧМ-2022 против Марокко.

«Понятно, что Роналду – это суперзвезда. Но как тренер я бы не менял состав.

Если в прошлом матче команда хорошо играла и забивала, то большинство тренеров не трогает состав.

Думаю, Роналду вряд ли выйдет с первых минут. Тренер показал, что для него в первую очередь важен результат и на первом месте стоит коллектив.

Моe мнение, что Роналду начнeт матч с Марокко на скамейке», – сказал Юран.

Португалия и Марокко встретятся сегодня в 18:00 мск.

Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.

Без своего капитана в основе португальцы разгромили Швейцарию со счетом 6:1 в 1/8 финала.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира