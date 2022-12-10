«После победы над Бразилией я плакал. Мы сможем выиграть у Аргентины». Мишкич из «Оренбурга» – о сборной Хорватии

Футболист «Оренбурга» Даниэль Мишкич оценил выступление Хорватии на чемпионате мира-2022.

В 1/4 финала Хорватия прошла Бразилию (1:1, 4:2 по пенальти).

В полуфинале хорваты сыграют с Аргентиной.

Хорваты могут выйти в финал на 2-м ЧМ подряд.

– Я начал плакать после финального свистка, это невероятные эмоции. Мы знали, что у нас очень сильная команда. В Хорватии всего три миллиона жителей, но мы показываем такие результаты. Уже два раза подряд мы в полуфинале чемпионата мира. Я даже не знаю, что сейчас происходит. Эмоций нет никаких. Остаeтся только плакать от радости.

50% в сборной – мои друзья. Я со многими играл в сборных Хорватии, в разных командах. Сейчас я никому не написал, потому что все радуются. Завтра, когда эмоции станут потише, выйду на связь.

– Хорватии по силам второй раз подряд выйти в финал чемпионата мира?

– Все перед игрой с Бразилией сказали, что Хорватия ужасно играет и что у нас нет качественных футболистов. Но мы выиграли! Я надеюсь, что сейчас будут ещe внимательнее к нам. Всем надо знать, что Хорватия – одна из лучших команд в мире. Мы сможем выиграть Аргентину. Нам всe равно!

– Ты сейчас в Загребе. Что происходит в городе?

– Тут просто сумасшедшая атмосфера. Мы с семьeй в квартире, но в Загребе тысячи людей празднуют, выпивают, танцуют. Все люди здесь сейчас счастливые. Все следующие три дня будет сумасшедшая атмосфера в Хорватии.

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