⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Хорватия сыграет с Бразилией, Нидерланды – с Аргентиной

На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/4 финала.

Хорватия встретится с Бразилией, а Нидерланды сыграют против Аргентины.

«Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.

ЧМ-2022. 1/4 финала

Хорватия – Бразилия Текстовая онлайн-трансляция

9 декабря, 18:00 мск

Стадион: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян), вместимость: 44667

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция Прогноз

Нидерланды – Аргентина Текстовая онлайн-трансляция

9 декабря, 22:00 мск

Стадион: Лусаил Айконик (Лусаил), вместимость: 88966

Главный судья: Антонио Лаос (Испания)

Трансляция Прогноз

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