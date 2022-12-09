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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Хорватия сыграет с Бразилией, Нидерланды – с Аргентиной

    На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/4 финала.

    Хорватия встретится с Бразилией, а Нидерланды сыграют против Аргентины.

    «Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.

    ЧМ-2022. 1/4 финала

    Хорватия – Бразилия Текстовая онлайн-трансляция

    9 декабря, 18:00 мск

    Стадион: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян), вместимость: 44667

    Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

    Трансляция Прогноз

    Нидерланды – Аргентина Текстовая онлайн-трансляция

    9 декабря, 22:00 мск

    Стадион: Лусаил Айконик (Лусаил), вместимость: 88966

    Главный судья: Антонио Лаос (Испания)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Все группы и сборные-участницы чемпионата мира по футболу 2022

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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