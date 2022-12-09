⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Хорватия сыграет с Бразилией, Нидерланды – с Аргентиной

На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/4 финала.
Хорватия встретится с Бразилией, а Нидерланды сыграют против Аргентины.
«Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.
ЧМ-2022. 1/4 финала
Хорватия – Бразилия Текстовая онлайн-трансляция
9 декабря, 18:00 мск
Стадион: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян), вместимость: 44667
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Нидерланды – Аргентина Текстовая онлайн-трансляция
9 декабря, 22:00 мск
Стадион: Лусаил Айконик (Лусаил), вместимость: 88966
Главный судья: Антонио Лаос (Испания)
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