Нидерланды – Аргентина: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 9 декабря

Сборные Нидерландов и Аргентины сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Нидерланды выиграли группу A, набрав семь очков (две победы и одна ничья). В 1/8 финала сборная прошла США (3:1).

Аргентина выиграла группу C: две победы и одно поражение. В 1/8 команда победила Австралию (2:1).

Команды играли друг с другом семь раз в истории: три победы Нидерландов, три ничьих, одна победа аргентинцев.

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Коэффициенты:

Победа Нидерландов – 3.55

Ничья – 3.15

Победа Аргентины – 2.35

Рекомендуемая ставка: обе забьют – да

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