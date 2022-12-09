Нидерланды – Аргентина: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 9 декабря

Сборные Нидерландов и Аргентины сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Нидерланды выиграли группу A, набрав семь очков (две победы и одна ничья). В 1/8 финала сборная прошла США (3:1).
Аргентина выиграла группу C: две победы и одно поражение. В 1/8 команда победила Австралию (2:1).
Команды играли друг с другом семь раз в истории: три победы Нидерландов, три ничьих, одна победа аргентинцев.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: обе забьют – да
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Где смотреть матч Нидерланды – Аргентина
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