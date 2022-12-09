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  • Матч Аргентины и Голландии – дерби для Ди Марии: он уходил из «МЮ» из-за ван Гаала, жена спровоцировала трансфер

Матч Аргентины и Голландии – дерби для Ди Марии: он уходил из «МЮ» из-за ван Гаала, жена спровоцировала трансфер

9 декабря 2022, 14:48
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Матч Аргентины и Голландии – одна из самых ярких вывесок четвертьфинальной стадии ЧМ-2022 в Катаре. В последний раз сборные играли в 2014 году и сыграли ничью 0:0. Сейчас победитель в матче все же будет найден.

А остроты встрече добавляет личное противостояние Анхеля Ди Марии и Луи ван Гаала, которые не сработались в «Манчестер Юнайтед».

Ди Мария называл ван Гаала худшим менеджером в карьере – тот пошутил в ответ

Год назад Анхель Ди Мария дал TyC Sports большое интервью о карьере, в котором затронул отрезок в «Манчестер Юнайтед» и рассказал о работе с Луи ван Гаалом. Была такая фраза:

«Моей проблемой в Манчестере был тренер. Ван Гаал был худшим игроком в моей карьере. Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал видео с моими неудачными действиями. Я становился популярнее него – и ему это очень не нравилось».

Хотя в 2016-м Ди Мария говорил по-другому: благодарил ван Гаала за доверие, но говорил, что позиция на поле ему не очень подходит для 100-процентного результата. Ди Мария провел в «Манчестер Юнайтед» сезон-2014/15, в АПЛ он в 27 матчах набрал 13 очков по «гол+пас» (3+10). Когда он уходил в «ПСЖ» ван Гаал комментировал трансфер личными мотивами Ди Марии: «Возможно, ему не нравилась Англия. Возможно, «ПСЖ» предложил большой контракт. Вам лучше узнать детали у Анхеля».

Перед матчем Аргентины и Голландии ван Гаалу снова пришлось отвечать на вопрос о конфликте с Ди Марией. Тут он сострил:

«Анхель Ди Мария – очень хороший футболист. Когда я работал с ним в «МЮ», у него были личные проблемы, это тоже сказалось на его игре. Он сказал, что я был его худшим тренером? Он один из немногих игроков, кто так говорит. Жаль. Тренеру иногда приходится принимать решения, которые приятны не всем.

Похожая ситуация в «МЮ» была и у Мемфиса, который сейчас сидит рядом со мной. Но тренер не делает ничего просто так. Возможно, это было неправильно, но посмотрите, какие отношения между нами сейчас – все совсем иначе. Теперь мы целуемся в губы. Нет, мы не будем делать это здесь. Конечно, ему это не всегда нравится – что ж, жалко, но все равно приятно».

Изначально жене Ди Марии не нравился Манчестер из-за серости и неприветливости Англии. Она настроила его на уход

Летом-2014 у Ди Марии было три варианта продолжения карьеры. Первый – остаться в «Реале», и клуб хотел этого. Второй – от «ПСЖ», там предложили большие деньги, чем в Испании. Третий – от «Манчестер Юнайтед» с наивысшим контрактом. Дальше – слова жены Ди Марии Джорджелины:

«Мы дружили с Джаниной Марадоной, [бывшей] женой Серхио Агуэро. Однажды мы приехали к ним в гости в Манчестер в отпуск. Это всегда просто ужасно! Мы пришли в номер, и я сказала Анхелю: «Если «Реал» когда-нибудь продаст тебя, убедись, что поедешь не в Англию». Мне там вообще не нравилось: максимально странная страна, еда странная, на улицах чувствуешь себя в опасности.

В Мадриде все было идеально – но вдруг поступило предложение от «Манчестер Юнайтед». Я сказал ему: «Ни за что!» Но Анхель убедил меня ценностью контракта – «МЮ» предлагал в два раза больше, чем «Реал».

Я не виню его за то, что он перешел в этот клуб. Но это было ужасно, так ужасно. Однажды я просто сказала ему: «Дорогой, я хочу покончить с собой, сейчас два часа ночи, я чувствую себя очень плохо».

Через несколько месяцев после перехода у Ди Марии появились те самые проблемы с Луи ван Гаалом. Об этом жена Ди Марии рассказывала так: «Я видела его настроение: он всегда приезжал с тренировки в ужасном расположении духа. Однажды я спросила, что у него случилось, на что услышала ответ: «Да пошел он на хрен». Очевидно, что Анхель говорил о тренере, который просто по-свински относился к нему. Ван Гаал завидовал успеху Анхеля, его раздражало, что большую часть заслуг приписывают игроку, а не тренеру».

Настроение семьи Ди Марии окончательно испортилось после ограбления их манчестерского дома. Жена игрока характеризовала Манчестер как «жопу мира» и вспоминала этот инцидент. Когда весной 2015-го Ди Мария получил предложение от «ПСЖ», он долго не думал: «ПСЖ» не предлагает трижды. Я с радостью подумаю над этим предложением».

Слухи о возможном переходе пошли за две недели до конца сезона. За позитивное отношение к нему «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Ди Марию. Но, кажется, ему было все равно: стороны довольно быстро договорились о трансфере.

Спустя некоторое время Ди Мария сказал: «Я снова ловлю кайф от футбола. В последний раз такое облегчение было в «Реале». «ПСЖ» вернул мне мою детскую влюбленность к игре. Такого не было при предыдущем менеджере в Англии».

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Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, imago sportfotodienst/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Англия Нидерланды Аргентина Манчестер Юнайтед Реал ПСЖ Ди Мария Анхель ван Гаал Луи
Комментарии (2)
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Lipatoff
1670585300
Красиво сыграйте главное
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F@nat1k
1670589957
верю в голландцев!
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