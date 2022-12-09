Сборные Нидерландов и Аргентины сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Нидерланды выиграли группу A, набрав семь очков (две победы и одна ничья). В 1/8 финала сборная прошла США (3:1).

Аргентина выиграла группу C: две победы и одно поражение. В 1/8 команда победила Австралию (2:1).

Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», вместимость которого составляет 88 966 зрителей.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи ЧМ-2022

Встреча состоится в пятницу, 9 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Сборная Аргентины является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 2.35 и уверены в успехе команды. Победа Нидерландов кажется менее вероятной с коэффициентом 3.55, на ничью 3.15.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Нидерланды – Аргентина: стартовые составы на матч

Прогноз на матч Нидерланды – Аргентина

Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Матч Аргентины и Голландии – дерби для Ди Марии: он уходил из «МЮ» из-за ван Гаала, жена спровоцировала трансфер