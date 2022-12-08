Сборные Нидерландов и Аргентины сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Нидерланды выиграли группу A, набрав семь очков (две победы и одна ничья). В 1/8 финала сборная прошла США (3:1).

Аргентина выиграла группу C: две победы и одно поражение. В 1/8 команда победила Австралию (2:1).

Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», вместимость которого составляет 88 966 зрителей.

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Встреча состоится в пятницу, 9 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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