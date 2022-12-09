Сборные Нидерландов и Аргентины назвали стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Дюмфрис, де Йонг, де Рон, Бергвейн, Депай, Гакпо.
Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Л. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес, Месси.
- Матч начнется в 22:00 по Москве.
- Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Иконик» (Катар).
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Источник: «Бомбардир»