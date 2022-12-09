Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Аргентина
Нидерланды - Аргентина: обзор матча 09 декабря 2022
Нидерланды
09.12.2022, пятница, 22:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Аргентина
83'
В. Вегхорст
90+11'
В. Вегхорст
35'
Н. Молина
73'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Аргентина
ГОЛ!
Л. Мартинес
3:4
ГОЛ!
Л. де Йонг
3:3
Пенальти не реализован!
Э. Фернандес
ГОЛ!
В. Вегхорст
2:3
ГОЛ!
Г. Монтиэль
1:3
ГОЛ!
Т. Коопмейнерс
1:2
ГОЛ!
Л. Паредес
0:2
Пенальти не реализован!
С. Бергейс
ГОЛ!
Л. Месси
0:1
Пенальти не реализован!
В. ван Дейк
Желтая карточка
Н. Ланг
121'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
121'
Замена
Н. Ланг
️️️️
К. Гакпо
113'
112'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
112'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Мартинес
109'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
106'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Молина
90'
+12
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ! 2:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
90'
+11
90'
+10
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
В. ван Дейк
90'
89'
Желтая карточка
Л. Паредес
Желтая карточка
С. Бергейс
88'
ГОЛ! 1:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
С. Бергейс
83'
82'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Альварес
Замена
В. Вегхорст
️️️️
М. Депай
78'
78'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
К. Ромеро
78'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
М. Акунья
76'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
М. Депай
76'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Месси
66'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Д. Блинд
64'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
М. де Рон
46'
Замена
С. Бергейс
️️️️
С. Бергвейн
46'
Желтая карточка
В. Вегхорст
45'
+2
45'
Желтая карточка
К. Ромеро
43'
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
Х. Тимбер
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Молина
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
23
Андриес Нопперт
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Коди Гакпо
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
25
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛАЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПАЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
1
Ремко Пасвер
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
11
Стивен Бергейс
ЦП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
14
Дэви Классен
АП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Венсан Янссен
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Нопперт
17
Блинд
4
ван Дейк
5
Аке
12
Тимбер
3
де Рон
21
де Йонг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
25
Бергвейн
10
Депай
3-3-2-1-1
23
Мартинес
13
Ромеро
19
Отаменди
6
Мартинес
26
Молина
8
Фернандес
8
Акунья
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
9
Альварес
3
де Рон
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
3
де Рон
25
Бергвейн
11
Бергейс
11
Бергейс
25
Бергвейн
11
Гакпо
17
Ланг
17
Ланг
11
Гакпо
17
Блинд
9
де Йонг
9
де Йонг
17
Блинд
10
Депай
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Депай
8
Акунья
3
Тальяфико
3
Тальяфико
8
Акунья
13
Ромеро
6
Пеццелла
6
Пеццелла
13
Ромеро
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
7
Де Пауль
5
Паредес
5
Паредес
7
Де Пауль
6
Мартинес
11
Ди Мария
11
Ди Мария
6
Мартинес
9
Альварес
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Альварес
Остались в запасе
Нидерланды
Аргентина
7
Хави Симонс
ПВ
13
Джастин Бейлов
ВР
1
Ремко Пасвер
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
14
Дэви Классен
АП
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
2
Хуан Фойт
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
13
Джастин Бейлов
ВР
1
Ремко Пасвер
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
14
Дэви Классен
АП
18
Венсан Янссен
ЦФ
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
2
Хуан Фойт
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Нидерланды - Аргентина
7
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
8
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Лусаил Иконик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Нидерланды
Аргентина
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
18 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+