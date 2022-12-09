Сборные Хорватии и Бразилии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Хорватия заняла второе место в группе F (одна победа, две ничьих, одно поражение). В 1/8 финала сборная прошла по пенальти Японию.

Бразилия выиграла группу G, набрав шесть очков (две победы и одно поражение). В первом раунде плей-офф бразильцы разгромили Южную Корею.

Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 44 667 зрителей.

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Встреча состоится в пятницу, 9 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Сборная Бразилии является явным фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.43 и уверены в успехе команды. Победа Хорватии кажется менее вероятной с коэффициентом 8.70, на ничью 4.75.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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Прогноз на матч Хорватия – Бразилия

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