Хорватия – Бразилия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 9 декабря

Сборные Хорватии и Бразилии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Хорватия заняла второе место в группе F (одна победа, две ничьих, одно поражение). В 1/8 финала сборная прошла по пенальти Японию.

Бразилия выиграла группу G, набрав шесть очков (две победы и одно поражение). В первом раунде плей-офф бразильцы разгромили Южную Корею.

Команды играли друг с другом четыре раза в истории: три победы бразильцев, одна ничья.

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Коэффициенты:

Победа Хорватии – 8.70

Ничья – 4.75

Победа Бразилии – 1.43

Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с форой (-1)

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