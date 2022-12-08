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    Хорватия – Бразилия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 9 декабря

    Сборные Хорватии и Бразилии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Хорватия заняла второе место в группе F (одна победа, две ничьих, одно поражение). В 1/8 финала сборная прошла по пенальти Японию.

    Бразилия выиграла группу G, набрав шесть очков (две победы и одно поражение). В первом раунде плей-офф бразильцы разгромили Южную Корею.

    Команды играли друг с другом четыре раза в истории: три победы бразильцев, одна ничья.

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    Коэффициенты:

    • Победа Хорватии – 8.70
    • Ничья – 4.75
    • Победа Бразилии – 1.43

    Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с форой (-1)

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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