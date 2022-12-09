В Северной Корее показали один матч сборной Южной Кореи на ЧМ-2022

В КНДР в эту среду впервые показали матч сборной Южной Кореи на ЧМ-2022 в Катаре.

По информации NK News, Центральное телевидение КНДР транслировало матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея (4:1). Игра состоялась в понедельник, но его показали лишь спустя два дня – в среду.

Обычно КНДР воздерживаются от трансляций матчей с участием даже одного южнокорейского футболиста.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира