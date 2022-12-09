Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Северной Корее показали один матч сборной Южной Кореи на ЧМ-2022

    В КНДР в эту среду впервые показали матч сборной Южной Кореи на ЧМ-2022 в Катаре.

    По информации NK News, Центральное телевидение КНДР транслировало матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея (4:1). Игра состоялась в понедельник, но его показали лишь спустя два дня – в среду.

    Обычно КНДР воздерживаются от трансляций матчей с участием даже одного южнокорейского футболиста.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Настоящий спектакль». Газзаев назвал лучший матч 1/8 финала ЧМ-2022
    «Он должен уважать это». Пакета ответил на претензии Роя Кина по поводу бразильских танцев 2
    Вагнер Лав высказался о матче Хорватия – Бразилия в 1/4 финала ЧМ-2022
    Источник: NK News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99132

      zigbert 1 час назад

      Сейчас в стране футбол находится в упадке. А ведь были и светлые воспоминания, когда на ЧМ-1966 сборная КНДР добилась высокого результата в своей истории. Сенсационная победа над сборной Италии в группе 1:0 позволила им выйти в четвертьфинал чемпионата. В матче с португальцами все складывалось удачно, когда корейцы сумели забить 3 мяча но на их беду у Португалии заблистал Эйсебио с помощью которого и удалось переломить ход матча. В итоге поражение 3:5.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2044

      almanev 2 часа назад

      Не читая можно догадаться, что с Бразилией

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11