В Северной Корее показали один матч сборной Южной Кореи на ЧМ-2022

Сейчас в стране футбол находится в упадке. А ведь были и светлые воспоминания, когда на ЧМ-1966 сборная КНДР добилась высокого результата в своей истории. Сенсационная победа над сборной Италии в группе 1:0 позволила им выйти в четвертьфинал чемпионата. В матче с португальцами все складывалось удачно, когда корейцы сумели забить 3 мяча но на их беду у Португалии заблистал Эйсебио с помощью которого и удалось переломить ход матча. В итоге поражение 3:5.
В КНДР в эту среду впервые показали матч сборной Южной Кореи на ЧМ-2022 в Катаре.
По информации NK News, Центральное телевидение КНДР транслировало матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея (4:1). Игра состоялась в понедельник, но его показали лишь спустя два дня – в среду.
Обычно КНДР воздерживаются от трансляций матчей с участием даже одного южнокорейского футболиста.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.
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