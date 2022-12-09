Назначены судьи на матчи 1/4 финала ЧМ-2022

Стало известно, какие арбитры обслужат четвертьфинальные игры чемпионата мира в Катаре.
- Хорватия – Бразилия (9 декабря, 18:00 мск) – Майкл Оливер (Англия);
- Нидерланды – Аргентина (9 декабря, 22:00 мск) – Матеу Лаос (Испания);
- Марокко – Португалия (10 декабря, 18:00 мск) – Факундо Тельо (Аргентина);
- Англия – Франция (10 декабря, 22:00 мск) – Вилтон Сампайо (Бразилия).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: сайт ФИФА