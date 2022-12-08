«Ван Гаал найдет варианты, чтобы блокировать Месси». Семин – о матче Нидерланды – Аргентина на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился ожиданиями от четвертьфинальной игры чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной.

«У голландцев есть тренер высочайшего уровня – Луи ван Гаал. Думаю, он найдeт какие-то варианты, чтобы блокировать Месси и найти свои варианты для победы.

Не вижу фаворита в этой встрече», – сказал Сeмин.

Аргентина и Нидерланды встретятся в пятницу, 9 декабря.

Начало матча – в 22:00 мск.

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