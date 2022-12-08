Основной полузащитник сборной Аргентины рискует пропустить матч с Нидерландами

К сожалению , но пока в Аргентине на поле выходят один мастер и 10 подмастерья. Отсутствие одного не трагично. Пора бы уже и остальным статус поменять, ведь могут играть.
Футболист «Атлетико» Родриго де Пауль может не сыграть в ближайшем матче сборной Аргентины.
У 28-летнего хавбека возникли проблемы с мышцами правого бедра. Из-за этого он тренировался индивидуально.
Участие де Пауля в четвертьфинале ЧМ-2022 против Нидерландов находится под вопросом.
- Матч состоится в пятницу, 9 декабря, в 22:00 мск.
- Де Пауль на ЧМ полностью провел все 4 игры.
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