Основной полузащитник сборной Аргентины рискует пропустить матч с Нидерландами

Футболист «Атлетико» Родриго де Пауль может не сыграть в ближайшем матче сборной Аргентины.

У 28-летнего хавбека возникли проблемы с мышцами правого бедра. Из-за этого он тренировался индивидуально.

Участие де Пауля в четвертьфинале ЧМ-2022 против Нидерландов находится под вопросом.

Матч состоится в пятницу, 9 декабря, в 22:00 мск.

Де Пауль на ЧМ полностью провел все 4 игры.

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