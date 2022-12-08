Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Данилу из сборной Португалии сломал 3 ребра и пропустит остаток ЧМ-2022

    Футболист сборной Португалии Данилу Перейра сломал три ребра на тренировке.

    Участие игрока в оставшихся матчах чемпионата мира-2022 исключено. Перейра будет восстанавливаться под наблюдением врачей «ПСЖ».

    • 31-летний Данилу стоит 12 миллионов евро.
    • Игрок провел на ЧМ-2022 1 матч, получил желтую карточку.
    • Португалия в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет 10 декабря против Марокко.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Ничтожные лицемеры, закройте рты». Сестра Роналду выступила в защиту брата 1
    «Роналду – мешок, который не защищается». Португальский журналист раскритиковал Криштиану 2
    Sky Sports пригласил Цорна как спикера по ситуации с Роналду 1
    Источник: Record

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11