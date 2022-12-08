Данилу из сборной Португалии сломал 3 ребра и пропустит остаток ЧМ-2022

Футболист сборной Португалии Данилу Перейра сломал три ребра на тренировке.

Участие игрока в оставшихся матчах чемпионата мира-2022 исключено. Перейра будет восстанавливаться под наблюдением врачей «ПСЖ».

31-летний Данилу стоит 12 миллионов евро.

Игрок провел на ЧМ-2022 1 матч, получил желтую карточку.

Португалия в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет 10 декабря против Марокко.

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