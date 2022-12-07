21-летний Рамуш – первый игрок после Саленко, набравший 4 очка за одну игру чемпионата мира

Сборная Португалии разгромила Швейцарию (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.
Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш оформил хет-трик и сделал голевую передачу.
В последний раз до него на чемпионатах мира такое количество очков (4) по системе «гол+пас» набирал россиянин Олег Саленко. На ЧМ-1994 он забил Камеруну пять голов и отдал один ассист.
- Это был первый матч 21-летнего игрока в плей-офф на чемпионатах мира.
- Рамуш заменил Криштиану Роналду в стартовом составе.
- Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
- Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.
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Источник: Opta