Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    21-летний Рамуш – первый игрок после Саленко, набравший 4 очка за одну игру чемпионата мира

    Сборная Португалии разгромила Швейцарию (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

    В последний раз до него на чемпионатах мира такое количество очков (4) по системе «гол+пас» набирал россиянин Олег Саленко. На ЧМ-1994 он забил Камеруну пять голов и отдал один ассист.

    • Это был первый матч 21-летнего игрока в плей-офф на чемпионатах мира.
    • Рамуш заменил Криштиану Роналду в стартовом составе.
    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Гонсалу Рамуш: новости об игроке на ЧМ-2022

    Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Кто заменил Роналду в старте Португалии: стал лидером «Бенфики» в 21 (хотя дед учил болеть за «Спортинг») и проверяет свои скиллы в фифе
    Рамуш рассказал о диалоге с Роналду
    Рамуш забил 3 гола за 74 минуты в плей-офф ЧМ, Роналду – 0 за 534 минуты 1
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11