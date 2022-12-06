21-летний Рамуш, вышедший в старте Португалии вместо Роналду, сделал хет-трик

Сборная Португалии громит Швейцарию в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (5:1, второй тайм).
Хет-трик оформил 21-летний нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Он вышел в стартовом составе вместо Криштиану Роналду.
- Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав Португалии на крупном турнире.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Гонсалу Рамуш: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»