«Крылья Советов» ведут переговоры о трансфере уругвайского вингера

Эдгардо Ласалвия, агент футболиста «Унион Эспаньолы» Родриго Пинейро, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» действительно ведут переговоры о переходе уругвайского нападающего Родриго. Сейчас Родриго выступает за «Эспаньолу», но права на него по-прежнему принадлежат «Нэшвиллу», – сообщил агент.

Родриго – правый вингер.

Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

23-летний игрок забил 7 голов в 21 матче за «Унион Эспаньолу».

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