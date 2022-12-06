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    «Крылья Советов» ведут переговоры о трансфере уругвайского вингера

    Эдгардо Ласалвия, агент футболиста «Унион Эспаньолы» Родриго Пинейро, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Крыльев Советов».

    «Крылья Советов» действительно ведут переговоры о переходе уругвайского нападающего Родриго. Сейчас Родриго выступает за «Эспаньолу», но права на него по-прежнему принадлежат «Нэшвиллу», – сообщил агент.

    • Родриго – правый вингер.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
    • 23-летний игрок забил 7 голов в 21 матче за «Унион Эспаньолу».

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    Источник: «Чемпионат»

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