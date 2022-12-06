«Крылья Советов» ведут переговоры о трансфере уругвайского вингера

Эдгардо Ласалвия, агент футболиста «Унион Эспаньолы» Родриго Пинейро, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Крыльев Советов».
«Крылья Советов» действительно ведут переговоры о переходе уругвайского нападающего Родриго. Сейчас Родриго выступает за «Эспаньолу», но права на него по-прежнему принадлежат «Нэшвиллу», – сообщил агент.
- Родриго – правый вингер.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
- 23-летний игрок забил 7 голов в 21 матче за «Унион Эспаньолу».
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Источник: «Чемпионат»