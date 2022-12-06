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    Бенту объявил об уходе с поста главного тренера сборной Южной Кореи

    Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту покинул занимаемую должность.

    «Я сообщил игрокам и президенту федерации об отставке. Это решение было принято еще в сентябре. Я поблагодарил их за все, что они сделали», – сказал португалец.

    • Корейцы вышли из группы ЧМ-2022 с Португалией, Уругваем и Ганой.
    • В 1/8 финала они вылетели от Бразилии.
    • Бенту возглавлял сборную с августа 2018 года.

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    Источник: Reuters

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