Бразилия громит Южную Корею после 1-го тайма со счетом 4:0

Завершился первый тайм матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи.

Команда Тите громит соперника со счетом 4:0.

Голы в ворота корейцев забили Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Южная Корея.

Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале ЧМ с Хорватией.

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