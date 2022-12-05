Бразилия громит Южную Корею после 1-го тайма со счетом 4:0

Лучше бы не вышли корейцы плей-офф
Завершился первый тайм матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи.
Команда Тите громит соперника со счетом 4:0.
Голы в ворота корейцев забили Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Южная Корея.
- Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале ЧМ с Хорватией.
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