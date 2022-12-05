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    Бразилия громит Южную Корею после 1-го тайма со счетом 4:0

    Завершился первый тайм матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи.

    Команда Тите громит соперника со счетом 4:0.

    Голы в ворота корейцев забили Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1225

      САНЁК17 5 минут назад

      Лучше бы не вышли корейцы плей-офф

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