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    Шалимов: «Мостовой просто сошел с ума! У него проблемы с головой, он тренирует Медиалигу»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о бывшем партнере по сборной России Александре Мостовом.

    «По мне, так он просто сошел с ума! Я ему ничем помочь не смогу. У него с головой уже проблемы. Он говорит не только про меня, может и про Валерия Карпина, и про всех нас сказать.

    Конкуренция? О какой конкуренции может быть речь, если он тренирует Медиалигу? Хочет показать свою значимость? Да он просто неблагодарная свинья!» — сказал Шалимов.

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    Источник: Sport24

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