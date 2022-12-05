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  • Шалимов: «Мостовой просто сошел с ума! У него проблемы с головой, он тренирует Медиалигу»

Шалимов: «Мостовой просто сошел с ума! У него проблемы с головой, он тренирует Медиалигу»

5 декабря 2022, 20:27
3

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о бывшем партнере по сборной России Александре Мостовом.

«По мне, так он просто сошел с ума! Я ему ничем помочь не смогу. У него с головой уже проблемы. Он говорит не только про меня, может и про Валерия Карпина, и про всех нас сказать.

Конкуренция? О какой конкуренции может быть речь, если он тренирует Медиалигу? Хочет показать свою значимость? Да он просто неблагодарная свинья!» — сказал Шалимов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Шалимов Игорь Мостовой Александр
Комментарии (3)
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афоня72
1670261487
Ну нарезки пошли.
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Вомбат
1670263348
Нашел Бомбардир себе золотую жилу. Один неудачливый тренер и один недотренер будут друг друга долго-долго поливать помоями, а Бомбардир будет так же долго эти помои выливать на свои страницы. Вместо аналитических статей и реальных новостей.
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crf575757
1670297237
Да МОСТОВОЙ никто!!! Просто завистливый лузер,который всех грязью поливает! Заметьте, его даже бывшие друзья ветераны никуда не приглашают. а он ноет всё время по этому поводу. Он просто жалкий человечишка.которого даже и обсуждать то не стоит!!!
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